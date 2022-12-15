〈台幣〉先升後貶收30.625元 成交量低迷

美國聯準會 (Fed) 一如預期升息 2 碼，但要到 2024 年才會開始降息，台北股匯市今 (15) 日雙雙走弱，新台幣兌美元先升後貶，午後失守 30.6 元關卡，終場貶值 4.3 分，以 30.625 元作收，台北及元太外匯市場總成交金額萎縮至 9.98 億美元，市場聚焦台灣央行理監事會議結論。

台北匯市今天交投低迷，新台幣匯率最高來到 30.54 元、最低 30.632 元，午盤後湧現美元買盤，使得匯價翻貶，終場收在 30.625 元，貶 4.3 分，台北外匯市場成交金額 6.22 億美元，元太外匯市場成交金額 3.76 億美元。

受 Fed 放鷹影響，台股湧現賣壓，一度下挫近 90 點，聯發科跳水，電子股漲跌互見，不過，航運、鋼鐵、塑化、紡織等傳產股強勢走高，加上台積電回穩，帶動加權指數跌勢收斂，終場小跌 5.23 點，收在 14734.13 點，外資反手賣超 12.25 億元，三大法人合計賣超 25.99 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小跌 0.08%，韓元貶值 0.52%，人民幣貶值 0.34%，日元貶值 0.29%，新加坡幣及新台幣分別貶 0.17%、0.14%，歐元則升值 0.1%。

Fed 結束今年最後一次利率決策會議，一如預期將升息幅度降至 2 碼，使利率達到 4.25% 至 4.5% 目標區間，但考慮到通膨風險，多數委員預估明年終點利率將高於 5%，並下修明年經濟成長預測、上調失業率預估。