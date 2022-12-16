〈台股盤前〉聯準會鷹爪抓傷多頭 外資放假月線保衛戰難度高

美國聯準會暗示繼續升息加上零售業數據令人失望，拖累美股 15 日下挫，恐將連帶牽連台股今 (16) 日盤勢，在年底外資放假、升息壓抑股市動能等壓力下，短線恐難守住月線。

聯準會與我中央銀行一如預期分別升息 2 碼、半碼，但聯準會暗示繼續升息，以及央行將今 (2022) 年經濟成長率 (GDP) 下修 2.91%，今年保 3 希望落空，預告經濟趨緩已成定局，在基本面轉弱的前提下，加上缺乏資金動能撐場，恐讓大盤欲振乏力。

大盤無力，權王台積電 (2330-TW) 填息步伐也顯得緩慢，昨 (15) 日雖成功達成第 10 次一日填息，但比起過去秒填息，昨天歷時逾 2 小時才完成填息；台積電昨天小漲 2.5 元收在 480.5 元。

從籌碼面來看，外資 11 月回補台股 1800 億元後，12 月又反手調節，小幅賣超近 6 億元，隨著耶誕與新年長假到來，台股將改由內資主導撐盤，預期基本面佳、有前景優勢的中小型股將成鎖定標的，但因成交量縮，指數上攻力道相當有限。

從近期盤面表現來看，半導體、電子、金融等相關族群偏弱整理，資金主要鎖定運輸、鋼鐵與觀光等傳產股則較有表現空間，短線可鎖定有投信、集團作帳行情的標的布局，但部分漲多個股宜逢高調節。



