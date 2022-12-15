亞太潮流交易平台Novelship完成A輪融資 獲得近千萬美元

時尚潮流交易平台 Novelship 宣布在今年年中完成近千萬美元的 A 輪融資， 本輪融資領投方包括 East Ventures、GSR Ventures、K3 Ventures、iGlobe Partners 等創投機構，除將繼續深耕新加坡、日本、台灣等 7 個市場外，也規劃拓展菲律賓、越南等國際市場。

Novelship 2018 年於新加坡成立，提供保證 100% 正品商品，2021 年底正式進軍台灣市場，目前營運橫跨新加坡、馬來西亞、印尼、澳洲、紐西蘭、日本、台灣等 7 個市場，主打全球新款球鞋、潮流服飾、藝術收藏品等，並以透明自由化報價、出價機制，提供買賣雙方帶來完整跨境電商服務。

Novelship 已成為 Z 世代最受歡迎的平台之一，在完成 A 輪融資後，Novelship 表示，期待與 East Ventures、GSR Ventures、K3 Ventures、iGlobe Partners 等投資者一同將他們在電商領域的成功經驗應用在平台上，Novelship，為亞太、全球使用者提供更完善的服務。

Novelship 也接軌 Web3 領域，透過跨足使用加密貨幣交易，帶領使用者進入三維度空間，統計平台目前已有超過 20 萬美元的交易是通過虛擬貨幣達成，未來也可望與元宇宙概念進一步結合，此外，在台灣市場目前也正與台灣職業籃球隊台新夢想家攜手合作。