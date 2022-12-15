環球購物推動永續教育、強化綠色採購力 獲經濟部二大獎肯定

冠德 (2520-TW) 旗下 Global Mall 環球購物中心在近日經濟部中小企業處「111 年 Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵」中，以社會影響力、綠色採購力一舉奪下「社會共榮特別獎」和「採購獎參獎」雙料獎項肯定。

環球購物首度參加即獲得「社會共榮特別獎」，主因在於積極推動「未來永續小學堂」，透過專屬親子課程設計，打造出永續教育體驗場，高度呼應 SDGs 目標，因此在多家企業中脫穎而出。

同時，環球購物持續發揮綠色採購力，以實際採購支持社創產品，推動綠色意識，因而獲頒「採購獎參獎」，顯示環球購物從綠色採購力到社會影響力，為大眾開創永續美好生活。

環球購物說明，Global Mall 以打造日常幸福生活為宗旨，為推動永續家園，積極從建構綠色永續商場著手，運用環保再生建材減少廢棄物，並推廣無紙化、綠色消費模式，已提供高達 14 家行動支付、APP 服務和電子載具使用，並攜手館內品牌推廣自帶環保餐具、環境友善商品、健康樂活飲食，商場也設置寶特瓶智能回收機、多種電動汽車和機車充電設施等。

此外，因應後疫情時代永續消費意識提升，環球購物規劃「永續好生活專區」，以線上、線下主題式串聯推廣永續概念，線上集結超過 2000 項環保健康商品，結合線下各式實體策展、體驗課程，全面開創綠色消費新體驗。

環球購物今年也首度大量採購使用寶特瓶製成的設計商品作為會員禮，將寶特瓶製成的腰包、毛巾、便當袋商品發揚光大，顧客可藉此提升對永續概念的認知，並藉此機會將環境友善的意識化為實際生活行動。

環球購物統計，今年綠色採購金額較去年成長超過 1 倍，採購的寶特瓶製成商品共計使用了 12000 個以上的廢棄寶特瓶，減少 761 公斤碳排放量，節省 32400 公升水資源。

另一方面，環球購物創百貨之先，將商場化身成為永續教育體驗場，推動「未來永續小學堂」，提出大型獨家策展、親子專屬課程、小小農夫、魚菜共生製造所和市集等，年舉辦總計近 200 場，吸引近 5 萬人參與，將永續結合生活教育推廣。

不僅如此，環球購物今年起與玩轉學校合作推出專屬親子課程，透過主題情境引導搭配實境探索遊戲，並於商場設置二手紙袋循環共享站、鼓勵二手紙袋分享及舉辦彩繪活動，落實永續行動於生活當中，同時，邀集小朋友擔任綠色生活大使，提出小小環保行動宣言，吸引超過 600 名親子參與，募集超過 3,500 個二手紙袋。

隨著耶誕佳節到來，環球購物打造獨家「環抱 GREEN 耶誕童樂園」，與日本人氣貼圖「那隻鳥｡」獨家合作，並攜手「台灣玩具圖書館」推動玩具零廢棄概念，於耶誕樹周圍擴大設置體驗情境區，運用近千個二手玩具像是絨毛娃娃、公仔、玩具車、迷你電動車等，布置成動物世界、陸地交通工具、悠遊海洋三大主題，耶誕過後也會將玩具整理再贈送給偏鄉小朋友。

經濟部中小企業處自 106 年起舉辦「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵」，目的為串聯企業與社會創新組織共同合作，鼓勵企業投入資源，採購社創組織產品、服務，或擴大合作創造永續影響力，而除依採購金額頒發的採購獎之外，更表揚具特色性、影響力的專案特別獎。