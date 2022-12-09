耀登工控急單湧入 11月營收1.78億元創新高

射頻元件、測試廠耀登 (3138-TW) 今 (9) 日公布營收，公司指出，受惠工控射頻產品及單湧入、量測設備加速出貨，11 月營收 1.78 億元，月增 20.76%、年增 32.93%，創新高，累計前 11 月營收 15.62 億元，年增 20.55%。

耀登表示，11 月工控射頻天線迎來急單，且代理量測設備產品今年上半年疫情影響裝機數量，客戶為達成今年預定裝機規劃，11 月開始趕進度裝機，2 大產品線營收持續升溫，帶動營收向上。

耀登美系筆電大廠訂單今年啟動出貨，展望後市，公司表示，在筆電、工控、量測設備三大動能帶動下，後市營運樂觀，法人看好，耀登明年營收可望較今年雙位數成長。另外，耀登低軌衛星佈局逐漸發酵，預計 2024 年地面接收站天線設備將量產出貨。

其他網通廠方面，譁裕 (3419-TW) 今公布 11 月營收 2.2 億元，月增 23.8%、年增 77.8%，寫下 8 年以來單月新高，累計前 11 月營收 18.17 億元，年增 23.25%。

建漢 (3062-TW) 11 月營收 7.11 億元，創 4 年來新高，月增 10.4%、年增 102.7%，累計前 11 月營收 52.11 億元，年增 43.2%。