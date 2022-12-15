盤中速報 - 大宇資(6111)急拉2.26%報58.6元，成交5,158張

大宇資(6111-TW)近5分K漲速2.26%，15日09:16報58.6元，成交5,158張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大宇資(6111-TW)近5日股價上漲8.78%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲1.05%。櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+440 張
- 外資買賣超：+415 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+25 張
- 融資增減：+3 張
- 融券增減：+51 張
最新相關新聞
大宇資(6111-TW)近5分K漲速2.26%，15日09:16報58.6元，成交5,158張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大宇資(6111-TW)近5日股價上漲8.78%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲1.05%。櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.41%
$11,441
原投組報酬率
+7.41%
$10,741
投組標的成分
40%
3027
20%
8996
20%
4102
10%
5225
10%