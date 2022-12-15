盤中速報 - 大宇資(6111)急拉2.26%報58.6元，成交5,158張

大宇資(6111-TW)近5分K漲速2.26%，15日09:16報58.6元，成交5,158張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大宇資(6111-TW)近5日股價上漲8.78%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲1.05%。櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+440 張
  • 外資買賣超：+415 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：+3 張
  • 融券增減：+51 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+14.41%

$11,441

原投組報酬率

+7.41%

$10,741

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    高力

    8996

  • 20%

    永日

    4102

  • 10%

    東科-KY

    5225

  • 10%

    瀚亞非洲基金-新臺幣

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞