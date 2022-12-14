盤中速報 - 大宇資(6111)股價大漲至52.5元，漲幅達7.03%

大宇資(6111-TW)14日09:29股價上漲3.45元，報52.5元，漲幅7.03%，成交1,249張。
大宇資(6111-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。
近5日股價下跌4.57%，櫃買指數下跌1.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-146 張
- 外資買賣超：-152 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：+211 張
- 融券增減：+10 張
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