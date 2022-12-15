盤中速報 - 大宇資(6111)股價大漲至57.8元，漲幅達7.24%

大宇資(6111-TW)15日09:02股價上漲3.9元，報57.8元，漲幅7.24%，成交1,183張。

大宇資(6111-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。

近5日股價上漲8.78%，櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+440 張
  • 外資買賣超：+415 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：+3 張
  • 融券增減：+51 張

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