盤中速報 - 大宇資(6111)急拉2.35%報52.2元，成交1,179張

大宇資(6111-TW)近5分K漲速2.35%，14日09:28報52.2元，成交1,179張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大宇資(6111-TW)近5日股價下跌4.57%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數下跌2.18%。櫃買指數下跌1.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-146 張
- 外資買賣超：-152 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：+211 張
- 融券增減：+10 張
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+16.55%
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原投組報酬率
+10.96%
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投組標的成分
40%
3693
20%
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20%
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