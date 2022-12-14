盤中速報 - 大宇資(6111)急拉2.35%報52.2元，成交1,179張

大宇資(6111-TW)近5分K漲速2.35%，14日09:28報52.2元，成交1,179張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大宇資(6111-TW)近5日股價下跌4.57%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數下跌2.18%。櫃買指數下跌1.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-146 張
  • 外資買賣超：-152 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張
  • 融資增減：+211 張
  • 融券增減：+10 張

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