蔣市府小內閣 兩位7年級生入列 高寶華留任勞動局長

台北市長當選人蔣萬安今 (14) 日公布第二波小內閣人事，其中，新任資訊局長趙式隆及法務局長連堂凱都是七年級生，年僅 37 歲，顯見蔣市府延攬青壯世代人才的企圖，勞動局長高寶華留任，湯志民則回鍋教育局長，不過，此次名單未見另一位副市長人選。

蔣辦今天公布台北市政府第二波小內閣 7 人名單，分別為資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱、社會局長姚淑文、教育局長湯志民、消防局長莫懷祖、兵役局長李治安、勞動局長高寶華。

蔣萬安團隊已在 12 日公布首波小內閣名單，目前共計 17 人就位，副市長除先前曝光的李四川外，另一名人選尚未出爐。

蔣萬安表示，經驗及創新都是團隊需要具備的特質，除了專業幹練的熟手，更要透過中壯世代拉動、培訓年輕一代，讓不同視野及背景的優秀人才協力互補，帶動台北不斷地往前邁進。

新任資訊局長趙式隆 19 歲創業，是名符其實的「斜槓創業家」，專長為創新創業、計算機工程與資料科學以及金融科技 (銀行高新科技應用等)；學術及實務經歷完備，兼具年輕創新思維，有助智慧城市、大數據應用等各項數位創新工作的推動。

連堂凱曾任蔣萬安服務處的法律顧問，有長年的共事默契，也是基隆市議員宋瑋莉、新北市議員陳偉杰服務處的法律顧問；連堂凱長年擔任顧問、為民服務，並有 2014 年參選里長的經驗，讓他除了法律專業外，也非常了解基層民眾的需求。

至於勞動局長，則由 9 月甫上任的現任局長高寶華留任，高寶華曾任新北、台北勞動局長且具民代經驗，有助延續勞工福利政策的推動。

教育局長由國立政治大學教育學院兼任教授、學校建築研究學會名譽理事長湯志民接任。蔣萬安說，湯志民為教育服務長達 45 年，專長為教育行政及學校行政、國民教育、學校建築等，企盼能為台北市教育政策的推動，注入新視野與新活水。