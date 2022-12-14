三大法人同步買超逾1個月來首見 外資買超量創近2周最多

台股加權指數今 (14) 日開平走高，終場上漲 216.4 點，收在 14739.36 點，站回月線之上，三大法人同步站在買方，是 11 月 8 日以來首見，其中，外資買超 146 億元，則是 12 月 2 日來單日最大買超。

三大法人今日合計在集中市場買超 160.44 億元，其中，外資買超 145.74 億元，結束連 2 賣，投信買超 9.11 億元，為連 2 買，自營商買超 5.59 億元，更終結連 10 賣，顯示美國通膨壓力減緩，使聯準會有望放緩升息的消息，有助激勵法人強化年底作帳行情意願。

外資今日買超前 10 大標的依序有國泰臺灣加權反 1 近 1.9 萬張、新光金 1.3 萬張、力積電逾 9500 張，元太近 9000 張，緯創和玉山金均逾 7000 張，英業達 6000 餘張，合庫金、寶成和台積電均超過 5000 張。

而外資賣超前 10 大標的則依序有元大台灣 50 反 12.1 萬張，陽明 1 萬餘張，長榮 8000 張，國泰金、台泥和威盛均超過 4000 張，期元大 S&P 原油反 1 近 4000 張，四維航、富邦 NASDAQ 反 1 均超過 3500 張，中化也近 3000 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別為中鴻近 8000 張，中鋼 4400 張，大成鋼近 4000 張，中磊和裕隆均逾 1000 張，臻鼎 - KY、榮剛和亞聚均達 700 張之上，技嘉和聯合也超過 600 張。

而投信賣超前 10 大標的則分別有亞泥和欣興在 2000 張上下，南電逾 1200 張，超豐、智擎和友達在 800 張左右，遠雄 600 餘張，宜特、信義和台聚均有 400 張以上賣單。

元大投顧指出，目前市場普遍預期聯準會將召開的 FOMC 會議升息 2 碼，之前股市也已有所反應此利多，對股市影響較大的關鍵因素主要還是聯準會主席鮑爾將釋出的終點利率目標是否上調，同時，除了通膨壓力外，經濟衰退的風險更值得關注。

元大投顧認為，由於美股和台股自 10 月起皆累積不小的反彈漲幅，現階段指數位階對利空的反應，恐怕比利多來得更敏感，提醒投資人居高思危。