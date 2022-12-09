盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.14%報477.5元，成交1,029張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.14%，09日09:29報477.5元，成交1,029張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌7.47%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌5.22%。台灣加權指數下跌3.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,793 張
- 外資買賣超：-2,217 張
- 投信買賣超：+458 張
- 自營商買賣超：-34 張
- 融資增減：+349 張
- 融券增減：-17 張
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投組標的成分
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