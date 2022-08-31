美時策略夥伴Alvogen US 腸躁症學名藥專利訴訟獲有利裁決

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 策略夥伴 Alvogen US，收到美國地方法院正式通知，擬針對治療腹瀉型大腸激躁症 (IBS-D) 學名藥 Xifaxan，其部份專利訴訟有利裁決，未來雙方將進一步討論，把產品拓展至亞洲國家。

Alvogen US 在美國是以小型製藥代工起家，現已成為跨足研發、製造、經銷的全方位美國製藥公司，產品組合包括困難學名藥、505(b)2 品牌藥、針劑、及胜肽等高門檻製劑。

Alvogen US 透過內部投資研發與外部授權合作，公司成長快速，目前 Alvogen US 已有 50 個以上的上市產品，包括與美時合作、在美國首波上市的戒癮用藥 Buprenorphine/Naloxone 舌下含片，並擁有第一個在美國市場上市的 Tamiflu 克流感學名藥及其他多項首波上市產品。

此次 Alvogen US 旗下治療腹瀉型大腸激躁症學名藥 Xifaxan，在專利訴訟也有望取得有利裁決，執行長 Lisa Graver 表示，對於地方法院的裁決，不僅是研發專案的重要進展，更提供患者具經濟效益且可負擔醫藥費用的選擇。

美時總經理 Petar Vazharov 提到，身為 Alvogen US 的策略股東及商業夥伴，對於此一重大產品進展感到開心，並期待雙方能進一步討論，將此產品市場拓展至亞洲國家的可能性，為全球更多病患提供高品質且可負擔的醫藥選擇。