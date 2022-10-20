中國天眼發威！發現比銀河系大20倍巨大原子氣體結構

由中國科學院國家天文台研究員帶領的一支國際團隊，發現一個約 2 百萬光年的巨大原子氣體結構、比銀河系大 20 倍，是目前人類在宇宙探測到的最大原子氣體結構。相關成果周三 (19 日) 在科學期刊《自然》(Nature) 網站上公布。

根據《中國經濟網》周四 報導，科學家日前利用俗稱「中國天眼」的 500 米口徑球面無線電望遠鏡 (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope，FAST)，對「史特凡五重星系」(Stefan"s Quintet) 及周圍氫原子氣體進行成像觀測，發現一個約為 2 百萬光年的巨大原子氣體結構，比銀河系大 20 倍，這是人類目前為止在宇宙中探測到的最大原子氣體結構。

針對這項發現，領導該支國際團隊的中國科學院國家天文台研究員徐聰表示「這一發現得益於中國天眼超高靈敏度帶來的前所未有的極端暗弱天體探測能力」。

根據中國經濟網，宇宙中所有天體的起源都離不開原子氣體，例如星系主要演化過程就是不斷從宇宙空間吸收原子氣體，然後將其轉化為恆星的過程。觀測宇宙中的氣體是天體物理領域一個非常重要的研究課題。

史特凡五重星系在 1877 年被發現以來，一直都是天文學領域最受關注的星系群。這項最新發現，證明在遠離該星系群中心的外圍空間，存在著大型低密度原子氣體結構，其形成很可能和史特凡五重星系早期形成時、星系間相互作用的歷史有關，且存在了 10 億年左右。

徐聰表示「這項發現對研究星系及其氣體在宇宙中的演化提出了挑戰，因為現有理論很難解釋為什麼在如此漫長的時間裡，這些稀薄的原子氣體仍沒有被宇宙空間中的紫外背景輻射電離」。而該項觀測成果似乎也告訴人們，宇宙中可能存在更多這類大型的低密度原子氣體結構。