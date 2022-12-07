盤中速報 - 矽力-KY(6415)急跌-2.21%報487.0元，成交612張

矽力-KY(6415-TW)近5分K跌速2.21%，07日09:07報487.0元，成交612張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲9.85%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.84%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,074 張
- 外資買賣超：-1,568 張
- 投信買賣超：+529 張
- 自營商買賣超：-35 張
- 融資增減：+243 張
- 融券增減：+70 張
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