11月美國NFIB小企業信心略見回升 通膨和缺工仍是業者難題

最新調查顯示，美國小企業信心在 11 月出現反彈，但也證明通貨膨脹和勞工短缺仍是業主面臨的主要問題。

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 周二 (13 日) 表示，由於預計未來 6 個月商業狀況會更好的業主比例有所改善，其小企業樂觀指數上月上升 0.6 點至 91.9。

即使如此，該指數仍連續第 11 個月低於 49 年平均水準 98。預計未來 6 個月業務狀況會更好的業主比率增加了 3 個百分點，達到 -43%。6 月的數字是 -61%。

32% 的業主表示通貨膨脹是他們最重要的問題，比 10 月下降 1 個百分點，比 7 月讀數低 5 個百分點，當時是 1979 年第 4 季以來最高水平。大約 51% 的業主表示提高平均售價 ，比 10 月上升了 1 個百分點。

雖然對通膨的擔憂持續存在，但跡象顯示，隨著 Fed 激進的升息抑制需求和修復斷裂的供應鏈，物價壓力正在逐漸減弱。

預計 Fed 將在周三 (14 日) 為期兩天的政策會議結束時開始縮減升息步伐。但由於勞動市場仍然緊張且工資上漲，預計 Fed 將在未來一段時間內繼續升息。

44% 的業主回報職位空缺難以填補，比 10 月下降 2 個百分點。NFIB 表示，填補空缺職位的困難在運輸、批發和建築業最為嚴重。

NFIB 首席經濟學家鄧克爾堡 (William Dunkelberg) 表示：「這是更嚴重的供應鏈問題之一，而且未見改善。」「經濟似乎正在放緩，但並未反映在對勞動力的需求上。」