〈台幣〉觀望美CPI報告 匯價狹幅整理探近2周新低

美國聯準會利率決策會議結論及 11 月消費者物價指數 (CPI) 本周陸續揭曉，市場抱持觀望態度，新台幣兌美元匯率今 (13) 日呈現狹幅整理走勢，最低下探 30.73 元，續創近 2 周新低，交投偏淡，台股開盤小漲，同樣在平盤附近遊走。

新台幣匯率昨天摜破 30.7 元關卡，今天以 30.728 元貶值開盤後，最低來到 30.73 元、小貶 1.6 分，匯價隨即走揚，最高來到 30.7 元，升值 1.4 分，變動不大，買、賣匯雙方縮手觀望。

美股周一全面收漲，台股今天開盤小漲，電子權值股漲跌互見，航運股獲買盤支持，但金融股遭到調節，拖累指數一度翻黑，仍壓在月線下方，力守 14600 點。

Fed 公布利率決議前夕，美國將在周二公布 11 月 CPI 報告，核心 CPI 估較去年同期增長 6.1%，略低於 10 月的 6.3%。投資人對 2023 年可能出現經濟衰退的擔憂加劇，因此削弱了對風險驅動型資產的需求，市場情緒偏弱。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元早盤貶值 0.08%，日元也貶 0.03%，新加坡幣升值 0.09%，人民幣升值 0.07%，新台幣則在平盤附近整理，亞幣漲互有升貶。