台股退守14500點 外資狂砍百億 三大法人賣超122.82億元

台股退守14500點 外資狂砍百億 三大法人賣超122.82億元。(圖：AFP)
台股退守14500點 外資狂砍百億 三大法人賣超122.82億元。(圖：AFP)

美國 11 月 CPI 報告及 Fed 利率決策會議結論即將公布，台股今 (13) 日震盪走低，電子、金融無力撐盤，儘管航運、鋼鐵、生技獲得多頭青睞，但午盤跌幅擴大，加權指數終場下跌 89.63 點，收在 14522.96 點，為近 1 個月來收盤低點。三大法人合計賣超 122.82 億元，其中外資賣超逾百億。

觀察法人資金動向，外資大幅賣超 102.39 億元；投信買超 2.91 億元；自營商續站賣方，共賣超 23.24 億元，為連 10 賣。三大法人合計賣超 122.82 億元。

電子族群方面，台積電早盤在平盤附近拉鋸，午盤後賣壓出籠，終場收跌 0.74%，以 471.5 元作收；鴻海、國巨、瑞昱、日月光投控等權值股震盪走弱；ABF 載板三雄遭到調節，南電大跌近 4%，欣興、景碩挫 1-2%。

金融股賣壓偏重，其中，永豐金下跌超過 2%，玉山金、華南金、元大金、第一金、兆豐金等均跌逾 1%。航運股方面，陽明在法說會上釋出小旺季報到等利多，帶動股價走揚逾 2%，萬海也上漲逾 1%，長榮則小漲作收。

中國寶鋼宣布調漲明年 1 月盤價，為國內鋼市注入強心針，今日買盤積極搶進鋼鐵股，中鴻、威致、海光、佳大、燁興等亮燈漲停，中鋼一度上漲逾 1%，此外，燁輝、志聯、中鋼構、彰源等同步勁揚，上市鋼鐵類股逆勢大漲約 2%，為盤面多頭指標。

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