〈焦點股〉鋼市反彈露曙光 7檔鋼鐵股噴漲停

〈焦點股〉鋼市反彈露曙光 7檔鋼鐵股噴漲停。(圖：AFP)
〈焦點股〉鋼市反彈露曙光 7檔鋼鐵股噴漲停。(圖：AFP)

中國寶鋼宣布調漲明年 1 月盤價，9 個月以來首見，也為國內鋼市注入強心針，今 (13) 日買盤搶進鋼鐵股，中鴻 (2014-TW)、威致 (2028-TW)、海光 (2038-TW) 等 7 檔盤中亮燈漲停，中鋼 (2002-TW) 上漲逾 1%，站穩短均之上。

中國防疫措施鬆綁，鋼市觸底反彈，12 日開出明年 1 月內銷盤價，全面調漲六大項鋼品價格，每公噸上調 50 至 200 元人民幣，為今年 5 月以來首次漲價，提振亞洲鋼市信心。

鋼鐵族群今天一吐悶氣，中鴻直奔漲停價 26.4 元，收復半年線，威致、海光、燁興、佳大、聚亨、新鋼等均衝上漲停板。

其他鋼鐵股也強勢表現，包括燁輝、志聯、中鋼構、官田鋼、彰源、新光鋼、運錩等，漲勢都很強勁，上市鋼鐵類股逆勢大漲逾 2%，為盤面多頭指標。

至於越南河靜鋼方面，市場預期本周三開出的明年 2 月盤價，可望同步走揚，中鋼則於周四開出明年 1 月盤價，也樂觀看待穩步向上。

鋼筋廠豐興 (2015-TW) 昨天開出本周盤價，在冬季效應持續及土耳其、越南採購動能推升下，帶動國際廢鋼價格大漲，豐興盤價同步反映，廢鋼價及鋼筋基價每公噸上漲 300 元、連三漲。
 

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