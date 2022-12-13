〈台股盤中〉開高走低震盪百點 鋼鐵、生技擁題材逆勢飆

台股今 (13) 日在市場觀望美國消費者物價指數 (CPI) 下，量縮開高走低翻黑，上下震盪逾百點，跌破 14600 點整數關卡，預估成交量約 1750-1800 億元，在電子股表現低迷下，坐擁題材的鋼鐵、生技吸引資金進駐，逆勢飆漲。

電子指標股表現不同調，台積電今日開高後走弱，盤中翻黑小跌、聯發科午前力守紅盤，台達電、鴻海平盤震盪，聯電上漲逾 1%，矽力 *-KY、創意、技嘉、鴻準等均漲 2-3%；日月光投控、臻鼎 - KY、華碩、瑞昱、國巨等則跌 1-2%。

電子股低迷下，生技股挾中國解封搶藥、缺藥題材，持續吸引買盤資金大舉進駐，生達、ABC-KY、亞諾法、中化、南光、杏一、強生、永日、松瑞藥、健亞、太景 *-KY、友華等多檔盤中攻上漲停。

另外，景岳、永信、科妍、雃博、立康、明碁醫、健喬、合世、益得等均大漲超過半根漲停以上，醣聯、保瑞、生華科、杏輝、國光生、泰福 - KY 等也都漲 3-4% 以上，整體表現族群亮眼。

除了生技，中國寶鋼明年 1 月開出漲盤，激勵鋼鐵族群今日走勢，中鋼漲逾 1%、大成鋼漲 4% 帶頭下，中鴻、威致、聚亨、海光、燁興、佳大、新鋼盤中衝漲停。新光鋼、美亞、官田鋼等大漲 7-8%，燁輝、彰源、運錩、春源、志聯、盛餘等也漲 4-5%。

其餘傳產方面，貨櫃海運三雄相對抗跌，陽明、萬海漲 2-3%，長榮也漲 1% 以上。不過，自行車大廠巨大發函供應商要求延長票期 45 天，今日開盤股價重挫跌停，盤中仍跌逾 8%，戶外運動相關儒鴻、豐泰等也跌 2-3%。