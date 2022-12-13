寬魚國際攜手「葛姐」策略結盟 取得蔡依林、郭富城等著作物獨家授權

寬魚國際 (6101-TW) 與華人演藝界教母「葛姐」葛福鴻公司圓頂大嘉達成協議，圓頂大嘉將獨家授權旗下巨星包括超級天后蔡依林與亞洲天王郭富城等著作物，提供寬魚國際於數位媒體使用，象徵華語演藝圈兩位最有份量的大姐大展開策略聯盟。

寬魚國際與圓頂大嘉多年密切合作，合作過的演唱會包括「安室奈美惠 Finally 告別演唱會台灣站」，及即將於小巨蛋開唱的「蔡依林 UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會 FINALE in TAIPEI 台北最終場」，門票均瞬間秒殺。

據悉，「葛姐」葛福鴻看重寬魚國際執行長「寬姐」邱瓈寬才華，為天王天后金牌經理人、國片史上最高票房女導演、金曲作詞人等，因此決定強強聯手，重整華人娛樂版圖。

邱瓈寬表示，繼蔡依林演唱會後，很榮幸可獲葛姐公司授權，這一批著作物含錄音著作與視聽著作，包括蔡依林的《舞孃》、郭富城《對你愛不完》、梁詠琪《短髮》等專輯，其他還包括楊采妮、吳奇隆、古巨基、楊宗緯、蔡旻佑等專輯，可謂華語音樂一大寶藏。

寬魚國際日前也宣布將於 2023 年 1 月 28 日、農曆新年大年初七，在美國拉斯維加斯 Resorts World Theatre 舉辦王力宏「ONE LeeHom Wang」演唱會，今日正式公布演唱會中文名稱為「一個王力宏」。至於拉斯維加斯會不會只是首站，之後會回到亞洲演唱，邱瓈寬則說，很多人都有興趣，葛姐也說，一切都有可能。

