瑞磁ABC-KY檢測出貨旺 11月、累計營收創新猷

瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 受惠客戶檢測試劑機台設備、腸炎與呼吸道檢測試劑出貨暢旺，推升 11 月營收 0.58 億元，月增 81.5%、年增 31.9%；前 11 月營收 3.58 億元。年增 25.1%，單月、累計營收雙創新高，明年有望續拚成長。

瑞磁旗下 MDx3000 自動化分子診斷系統，授權給 Idexx(愛德士)，11 月出貨金額達千萬元。Idexx 累計裝設 149 個機台，預計明年在澳洲、歐洲擴增實驗室。雙方今年也重新簽訂授權與供貨合約，未來三年內 Idexx 將支付瑞磁 1200 萬美元 (約新台幣 3.6 億元) 技術授權金，將依照產品銷售量分三階段支付。

此外，瑞磁將進行自動化檢測系統 MDx3000 的改版，規劃 2024 年下半年完成 MDx3000 檢測半定量功能，瞄準泌尿道感染與陰道炎二大具高速成長的分子檢測市場商機。

另外，檢測試劑方面，腸炎、呼吸道試劑銷售持續穩定成長，瑞磁看好，隨著海外實驗室據點增加，出貨動能有望延續至明年。未來還會拓展自有產品體外診斷試劑 (IVD)，包括真菌特異性分析試劑 ASR 與性傳染病檢測 STI，預計明年下半年上市。

在業務拓展部分，瑞磁已與六大全球知名檢測廠商洽談共同合作，明年將與美國市場一家、美國以外一家作為主要合作夥伴，透過產品互補性，除了提升市場競爭力，也將擴大通路。