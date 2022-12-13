盤中速報 - 達爾膚(6523)股價急跌至104.0元，跌幅達7.14%

達爾膚(6523-TW)13日13:16股價下跌8元，報104.0元，跌幅7.14%，成交1,298張。

達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價上漲13.71%，櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-106 張
  • 外資買賣超：-156 張
  • 投信買賣超：+45 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：+383 張
  • 融券增減：+8 張

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