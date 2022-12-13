盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.25%報113.5元，成交170張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.25%，13日09:04報113.5元，成交170張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲13.71%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.96%。櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-106 張
- 外資買賣超：-156 張
- 投信買賣超：+45 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+383 張
- 融券增減：+8 張
最新相關新聞
達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.25%，13日09:04報113.5元，成交170張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲13.71%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.96%。櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.77%
$11,477
原投組報酬率
+6.15%
$10,615
投組標的成分
40%
4102
20%
2482
20%
3558
10%
6279
10%