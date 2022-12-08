盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.23%報114.5元，成交434張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.23%，08日09:05報114.5元，成交434張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲18.55%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.22%。櫃買指數下跌0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+21 張
- 外資買賣超：-35 張
- 投信買賣超：+45 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：+309 張
- 融券增減：+11 張
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投組標的成分
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