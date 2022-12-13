威剛再連莊拿下運彩發行權 世足加持今年500億元銷售目標達陣

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今(13)日宣布，順利連莊取得第三屆運動彩券 10 年發行權，將自 2024 年至 2033 年再度擔任運彩發行機構。威剛董事長陳立白表示，今年在世界盃足球賽加持下，年度銷售目標 500 億元也已提前達陣，寫下歷史新高。

威剛指出，過去 8 年半來，運動彩券對運動發展基金挹注已達 310.9 億元，未來會持續響應政府振興體育產業，並提供體育專業人士就業機會與保障，共同推動台灣體育產業永續發展。

威剛 2014 年取得第二屆運彩發行權，改寫國內運動彩券營運表現，同時也為全國 1500 餘家經銷商提供穩定經濟來源及工作保障，威剛看好，台灣運彩市場將在團隊推動下繼續擴展，經銷商預計未來將陸續擴展至 2000 家以上。

威剛表示，未來台灣運彩團隊將會繼續深耕市場，發展多種類賽事與玩法及規劃更多元化投注管道，讓民眾可共同參與國家運動發展，提供運動選手獲得更好的訓練與環境。

除台灣運彩營運直接挹注國內運動發展基金，威剛也積極支持國內各項運動發展，長期持續贊助國際級運動賽事及運動選手，包括 IeSF 世界電競錦標賽、太平洋龍舟節龍舟競賽，及各級高中電競隊競賽，更已連續 9 年贊助太魯閣馬拉松。

威剛近年來也成立「威剛蜂鳥基金」，贊助偏鄉學校的各類運動社團或校隊，以實際行動鼓勵更多發展中的運動選手。

