威剛Q3營運落底回溫 純益季增近3倍 每股賺0.55元

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (11) 日公告第三季財報，隨著庫存調整策略奏效，帶動營運落底回溫，稅後純益 1.42 億元，季增 289.47%，年增 305.16%，每股純益 0.55 元，前三季每股賺 2.5 元。

威剛第三季營收 89.21 億元，季增 2%，年減 7.89%，毛利率 12.32%，季增 1.52 個百分點，年增 1.82 個百分點，營益率 2.05%，季增 0.24 個百分點，年減 1.81 個百分點；稅後純益 1.42 億元，季增 289.47%，年增 305.16%，每股純益 0.55 元。

威剛前三季累計營收 274.64 億元，年增 6.6%，毛利率 12.97%，年減 2.97 個百分點，營益率 3.15%，年減 4.08 個百分點；稅後純益 6.5 億元，年減 70%，每股純益 2.5 元。

威剛董事長陳立白表示，儘管第四季市場需求仍受諸多不確定性因素干擾，記憶體合約價也還在探底，但對公司而言，最壞時間點已在第二季顯現，下半年將逐季好轉。

陳立白進一步說明，公司採穩健採購策略，持續維持健康記憶體庫存水位，跌價壓力也相對減輕，且上游原廠面對需求轉弱與虧損壓力，相繼宣布削減明年資本投資計畫，延後新增產出，明年記憶體供過於求情況可望改善。