概念股行情助攻 台股世足賽期間跑贏美股

世足賽熱鬧開踢，根據投信統計，過去世足賽期間，台股表現優於美股，研判原因可能與世足概念股發威有關，而從近 1 個月賽事來看，台股平均漲幅也有 1.27%，表現不俗。

統計 2002 年日韓世足以來，五屆世足期間的台股加權指數表現，在近一個月的賽事中，台股平均漲幅為 1.27%。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，台灣的世足概念股以電視晶片、PC、5G 與記憶體為主，而大華優利高填息 (00918) 成分股涵蓋了前述的企業，加上過去經驗顯示，每年 12 月至隔年 7 月指數正報酬機率高。

鄭翰紘指出，根據彭博資訊統計，台股加權指數比起 S&P 500 與道瓊工業指數在過去世足賽比賽期間，表現較為突出，原因可能與四年一度的賽事期間之轉播需求有高度關聯。

鄭翰紘說明，世足概念股囊括運動服飾、顯示晶片、博弈、機上盒等族群，為滿足世界各地民眾得以參與世足盛事，除了購買球衣與其他周邊商品外，螢幕驅動 IC 以及個人電腦，以及 5G 網路等軟硬體設備的需求也上升。

鄭翰紘表示，今年初面板供給過剩造成面板驅動 IC 大廠庫存攀高，電子股本益比下滑，不過利空因素已反應完畢，目前股價在庫存調整後，落入五年來的合理區間。

展望 2023 年，鄭翰紘認為，第 1 季升息對股市造成負面影響，有望逐漸淡化，屆時半導體與電子類股得以需求回溫，有望推升評價。