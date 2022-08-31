疫情催化企業加速創新模式 KPMG：確保供應鏈韌性

後疫情時代催化企業加速創新商業模式，KPMG 安侯建業主席陳俊光今 (31) 日出席「2022 玉山安侯論壇」時引述 KPMG 發布的《製造業商業模式創新報告》指出，企業應思考如何在市場與客戶競爭壓力下，確保供應鏈保有韌性，以此提升競爭力並保有商機。

由台灣玉山科技協會及 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所共同舉辦的「2022 玉山安侯論壇」今 (31) 日舉行，玉山科技協會理事長童子賢致詞時提到，經歷疫情、戰爭及通膨分擾，讓企業更加重視環境及 ESG 議題，而在因應變革帶來的挑戰與機會，企業應該從中發掘新商機，並提升整體產業價值與效益。

KPMG 安侯建業執行副總經理朱成光指出，企業風險管理的三項挑戰為「管理重點與優先順序模糊」、「集團資源分配不佳」以及「企業高層難以監督各營運單位的風險管控與資源投入程度」。

朱成光建議，企業可以透過風險辨認、盤點各種風險的利弊得失，並擬定與執行計畫。而在供應鏈風險方面。

KPMG 安侯建業執行副總經理陳其愷指出，企業運用數位化提高供應鏈透明化即屬於主動式的超前部署作為，將供應鏈中資訊蒐集並傳達予內部授權單位及外部利益相關者，能夠提升供應鏈可見度、可追溯性與透明度，進而為公司帶來逐步變革。

陳其愷認為，企業若能妥善地在商業模式與營運模式間取得最大價值的綜效，將有助於維持營運不中斷，並有效預防企業相關風險。