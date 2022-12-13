盤中速報 - 聯亞(3081)急拉2.09%報123.0元，成交1,312張

聯亞(3081-TW)近5分K漲速2.09%，13日10:08報123.0元，成交1,312張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價下跌2.41%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌3.02%。櫃買指數下跌2.88%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-852 張
  • 外資買賣超：-168 張
  • 投信買賣超：-181 張
  • 自營商買賣超：-503 張
  • 融資增減：-467 張
  • 融券增減：-24 張

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