盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.67%報127.5元，成交2,530張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.67%，06日09:07報127.5元，成交2,530張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯亞(3081-TW)近5日股價上漲8.26%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲7.13%。櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,008 張
- 外資買賣超：-1,587 張
- 投信買賣超：+325 張
- 自營商買賣超：+254 張
- 融資增減：+620 張
- 融券增減：+10 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+19.81%
$11,981
原投組報酬率
+10.00%
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投組標的成分
40%
6109
20%
4768
20%
3017
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2482
10%