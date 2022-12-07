盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.02%報121.5元，成交3,682張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.02%，07日10:27報121.5元，成交3,682張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價上漲8.47%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲4.46%。櫃買指數上漲2.76%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,139 張
  • 外資買賣超：-1,380 張
  • 投信買賣超：+386 張
  • 自營商買賣超：-145 張
  • 融資增減：+237 張
  • 融券增減：-15 張

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