盤中速報 - 聯亞(3081)急跌-2.02%報122.0元，成交868張

聯亞(3081-TW)近5分K跌速2.02%，05日09:08報122.0元，成交868張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯亞(3081-TW)近5日股價上漲11.21%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲8.35%。櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,670 張
  • 外資買賣超：-4,889 張
  • 投信買賣超：+755 張
  • 自營商買賣超：+464 張
  • 融資增減：+2,190 張
  • 融券增減：+70 張

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  • 10%

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  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

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