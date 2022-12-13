盤中速報 - 東森(2614)急拉2.88%報23.25元，成交2,024張

東森(2614-TW)近5分K漲速2.88%，13日09:33報23.25元，成交2,024張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東森(2614-TW)近5日股價上漲4.63%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌1.1%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7,584 張
- 外資買賣超：-7,578 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：+1,571 張
- 融券增減：+244 張
最新相關新聞
東森(2614-TW)近5分K漲速2.88%，13日09:33報23.25元，成交2,024張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東森(2614-TW)近5日股價上漲4.63%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌1.1%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.14%
$12,214
原投組報酬率
+15.37%
$11,537
投組標的成分
40%
4102
20%
2482
20%
3558
10%
6279
10%