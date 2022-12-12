東森購物前11月賺近1.5個股本 將開國內電商界首見複合商場

東森國際 (2614-TW) 旗下轉投資東森購物網今 (12) 日公布前 11 月每股純益 14.13 元，在今年全球大型電商營運普遍下滑之際，逆勢維持高獲利能力，而東森購物也宣布，斥資億元打造的全新複合型商場東森廣場將於 12 月 15 日開幕，作為東森線下商場發展示範區，未來將藉此開創各種 OMO(Online merge Offline，虛實融合) 新商模。

東森購物指出，東森廣場象徵東森經營線下商場的第一步，除了與全家便利商店 (5903-TW) 攜手開設第一間寵物複合門市，並整合了動物醫院的服務，也導入各種餐飲服務，甚至有東森房屋、Regal club & SPA 進駐。

東森購物強調，東森廣場設定為全新型態的複合商場，將整合線上優勢與東森廣場開創 OMO 各種新商模。

東森購物網今日同步公布 11 月合併營收 (含草莓網) 為 22.85 億元，月增 19.3%，年減 19.2%，稅後純益 1.35 億元，月增 38.4%，年減 20.1%，每股純益 (EPS)1.33 元，而前 11 月合併營收為 240 億元，年減 7.2%，稅後純益 14.4 億元， 年減 10.5%，每股純益 14.13 元。

東森購物說明，隨著疫情趨緩逐步解封，實體零售市場復甦，造成電商普遍營收下滑，少了疫情紅利，儘管營收年增率難以超越去年的高成長，但獲利能力仍表現不俗，11 月單月純益的月增達到 38.4%。

東森購物網下半年起，積極推動 OMO 企業轉型，部分自營商品 11 月起於全家超商實體通路上架。

隨著雙 12 檔期、耶誕節陸續報到，加上今年企業舉辦尾牙相較過去兩年踴躍、農曆春節提早，東森購物樂觀看待，年菜、尾牙早鳥商機大爆發，第四季以持續衝高獲利為目標。