盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.21%報115.5元，成交1,111張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.21%，07日09:08報115.5元，成交1,111張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲14.65%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.22%。櫃買指數上漲2.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+118 張
- 外資買賣超：+50 張
- 投信買賣超：+45 張
- 自營商買賣超：+23 張
- 融資增減：+153 張
- 融券增減：+4 張
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