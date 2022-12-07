盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.21%報115.5元，成交1,111張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.21%，07日09:08報115.5元，成交1,111張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲14.65%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.22%。櫃買指數上漲2.76%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+118 張
  • 外資買賣超：+50 張
  • 投信買賣超：+45 張
  • 自營商買賣超：+23 張
  • 融資增減：+153 張
  • 融券增減：+4 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.40%

$12,840

原投組報酬率

+22.39%

$12,239

投組標的成分

  • 40%

    宜特

    3289

  • 20%

    M31

    6643

  • 20%

    台耀

    4746

  • 10%

    寶齡富錦

    1760

  • 10%

    摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞