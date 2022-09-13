強化通路合作 日本SUGI藥局斥2.2億元參與大樹私募

連鎖通路藥局大樹 (6469-TW) 為強化與策略夥伴的合作，並提升市場占有率，策略性投資人日本連鎖藥妝 Sugi Holdings Co., Ltd. (7649-JP) 將斥資 2.2 億元參與大樹私募案，取得 0.9% 持股，預計本月底完成交易。

日本 Sugi Holdings 旗下連鎖藥妝店 Sugi 藥局 (スギ薬局)，2020 年 11 月就開始與大樹合作，共同簽署亞太發展合作協議，Sugi 藥局除了將保健食品、藥品及日用品等自有品牌商品提供給大樹販售，並導入全台 150 家門市，雙方也在今年開設首間複合店。

大樹表示，近兩年雙方合作順利，為強化合作、拓展通路及增加市場占有率，日本 Sugi 決定參與私募案，並持股 0.9%，預計 9 月底完成。

大樹近年提出三跨計畫，包含跨品牌、跨產業、跨海外，其中，跨品牌就與日本 Sugi 合作；跨產業則是鎖定台灣寵物市場，看準 2021 年全台犬貓數首度超過 15 歲以下孩童，透過藥局營運經驗，加上動物用藥與人類藥重疊率超過 6 成，以及寵物市場未有領導品牌，目標今年寵物門市會有 8 家。

整體展店計畫方面，大樹今年目標總店數 290 家，包括商圈大型店 240 家、社區小型店 50 家，公司認為，由於營運各項指標都已超前，今年總店數目標有望提前達陣，2025 年前總店數上看 500 家。