杏一上半年獲利創高、超越去年 看好醫材需求

連鎖醫材通路商杏一 (4175-TW) 受惠防疫商品與保健食品銷量增加，推升第二季獲利創新高，上半年純益 1.13 億元，年增 104.83%，每股純益 3.2 元，更超越去年，看好疫情趨緩後，醫院人潮回籠，將進一步帶動醫療照護產品需求，營運持續成長。

杏一第二季營收 20.48 億元，季增 27.67%、年增 21.37%；毛利率 29.65%，季減 1.56 個百分點、年增 0.9 個百分點；營益率 5.55%，季增 3.07 個百分點、年增 3.74 個百分點；稅後純益 8260 萬元，季增 173.2%、年增 189.81%，每股純益 2.34 元。

上半年表現來看，營收 36.52 億元，年增 14.69%；毛利率 30.33%，年增 0.43 個百分點；營益率 4.2%，年增 2.22 個百分點，稅後純益 1.13 億元，年增 104.83%，每股純益 3.2 元。

杏一表示，台灣疫情尚未減緩，新冠肺炎確診人數居高不下，民眾逐步適應與病毒共存的疫後生活，雖然 7 月後防疫商品需求量趨緩，但隨著醫院人潮回籠、民眾就醫與回診意願提高，對於醫療照護需求上升，有助接續推動公司營運向上力道。



杏一說明，醫院型門市服務對象以就診與住院相關醫療照護需求，就醫民眾返家後，由社區型門市提供居家照護產品需求。疫情期間社區型門市效益漸增，彌補醫院型門市人流的減少，隨著疫後共存生活，實體門市業績將漸趨穩定。

產品推廣方面，杏一以醫材、照護商品和保健食品佔比最高，為鞏固客群，積極與供應商合作開發獨有且符合顧客需求的醫材，及自有品牌的保健食品，如首創業界會說話的血壓計等，此外，近期推出血壓計銷售活動，以及血糖試紙回饋活動。