聯準會鷹式升息未歇 法人示警：明年經濟硬著陸機率高

美國聯準會升息推升美元強勢格局，雖然近期美元回檔修正，但富達國際認為，如果聯準會未來持續升息，將進一步帶動美元升勢，恐加速其他經濟體衰退，明年經濟硬著陸機率高；但若美元升勢趨緩，則部份經濟體衰退可望趨緩，並提高其流動性。

富達國際認為，聯準會強勢升息帶動美元強升，而強勢美元重創其他經濟體，不論是已開發國家或是依賴發行強勢貨幣債的新興國家皆然。

富達國際亞太股票主管 Marty Dropkin 認為，2023 年經濟硬著陸機率仍高，主要是市場通膨仍處於高檔，全球央行過度緊縮引發經濟衰退的風險，市場滿心期待央行能夠軟化立場，設法引領經濟軟著陸。

Marty Dropkin 指出，由於各國央行已不再採取寬鬆政策，研判溫和經濟衰退將是 2023 年最可能出現的結果，但研判利率最後仍將觸頂止穩，但要注意的是，如果通膨維持在 2% 以上，利率就恐怕很難快速下降。

在亞洲市場部分，富達國際認為，儘管強勢美元與聯準會啟動的升息循環，將導致今年亞洲市場出現幾波資金外流，但 2023 年可能還會持續觸動投資人敏感神經，所幸亞洲各央行外匯存底足夠，且外債負擔較輕，因此讓央行較過往緊縮週期展現更佳韌性。

另外，中國可能會持續推動其寬鬆政策；而印度在其強勁的國內經濟支持下可望維持政策靈活彈性，考量 2023 年市場仍具波動，建議投資人可運用亞洲配置提升投組效益與成長潛力。