盤中速報 - 台耀(4746)急拉2.43%報67.1元，成交957張

台耀(4746-TW)近5分K漲速2.43%，12日09:17報67.1元，成交957張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台耀(4746-TW)近5日股價上漲4.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.68%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,602 張
  • 外資買賣超：+2,565 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+37 張
  • 融資增減：+1,178 張
  • 融券增減：+45 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+15.77%

$11,577

原投組報酬率

+6.68%

$10,668

投組標的成分

  • 40%

    神準

    3558

  • 20%

    宜特

    3289

  • 20%

    康那香

    9919

  • 10%

    寶齡富錦

    1760

  • 10%

    瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞