盤中速報 - 台耀(4746)急拉2.43%報67.1元，成交957張

台耀(4746-TW)近5分K漲速2.43%，12日09:17報67.1元，成交957張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台耀(4746-TW)近5日股價上漲4.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.68%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,602 張
- 外資買賣超：+2,565 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+37 張
- 融資增減：+1,178 張
- 融券增減：+45 張
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AI優化後報酬率
+15.77%
$11,577
原投組報酬率
+6.68%
$10,668
投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
10%
1760
10%