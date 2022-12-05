盤中速報 - 台耀(4746)股價拉至漲停，漲停價69.0元，成交4,152張

台耀(4746-TW)05日10:31上漲6.2元，股價漲停報69.0元，委買1張、委賣425張，成交4,152張。
主要業務為原料藥。委託研發代工。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數近5日上漲3.54%。
台耀(4746-TW)近5日股價上漲8.84%，台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,851 張
- 外資買賣超：+2,868 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
- 融資增減：-196 張
- 融券增減：+22 張
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