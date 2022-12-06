盤中速報 - 台耀(4746)急跌-3.43%報67.7元，成交4,654張

台耀(4746-TW)近5分K跌速3.43%，06日10:01報67.7元，成交4,654張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台耀(4746-TW)近5日股價上漲16.95%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲8.57%。台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,597 張
- 外資買賣超：+3,613 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
- 融資增減：+1,223 張
- 融券增減：+69 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+19.34%
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原投組報酬率
+11.13%
$11,113
投組標的成分
40%
6109
20%
4768
20%
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