盤中速報 - 台耀(4746)急跌-3.43%報67.7元，成交4,654張

台耀(4746-TW)近5分K跌速3.43%，06日10:01報67.7元，成交4,654張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台耀(4746-TW)近5日股價上漲16.95%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲8.57%。台灣加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,597 張
  • 外資買賣超：+3,613 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：+1,223 張
  • 融券增減：+69 張

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