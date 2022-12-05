〈台股盤後〉電子三雄後繼無力 攻克萬五無功而返

台股今 (5) 日在電子族群領漲下開高走高，指數重新站回萬五關卡，但受獲利了結賣壓影響，部分權值股拉回整理導致漲幅收斂，終場小漲 10.06 點收在 14980.74 點，萬五關卡得而復失，成交量 2406.81 億元。

台積電 (2330-TW)6 日即將在美國亞利桑那州舉行移機典禮，在消息面題材帶動下，激勵半導體等族群股價走揚，成為推升今天盤勢多頭重要功臣，生技、航運、鋼鐵族群也助攻。

權王台積電今天以 491.5 元開出後，盤中股價站上 497.5 元後拉回整理，終場下跌 3.5 元收在 489 元；聯發科 (2454-TW) 以 739 元開出後，股價一路站上 755 元，但尾盤因賣壓出籠使得股價略有拉回，終場收在平盤價 739 元；鴻海 (2317-TW) 則在平盤之上震盪整理，終場股價同樣收在平盤價 105.5 元。

生技族群同樣是買單追捧重點，包括麗豐 - KY(4137-TW)、泰福 - KY(6541-TW)、喬山 (1736-TW)、台耀 (4746-TW) 等股價全都以漲停作收；其他包括美時 (1795-TW)、視陽 (6782-TW) 終場大漲逾 9%，寶齡富錦 (1760-TW)、岱宇 (1598-TW) 在買單敲進下，終場大漲逾 8% 作收。

航運股主要聚焦在航空股，航空雙雄華航 (2610-TW) 帶量走揚，終場大漲逾 5% 以上，收在 18.9 元；長榮航 (2618-TW) 也有近 3% 漲幅；貨櫃三雄則相對疲弱，長榮 (2603-TW) 在平盤上震盪整理，萬海 (2615-TW) 與陽明 (2609-TW) 則相對疲弱。

IC 設計族群今天也是買單青睞族群，芯鼎 (6695-TW) 與金麗科 (3228-TW) 雙雙站上漲停關門，宏觀 (6568-TW)、紘康 (6457-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、九暘 (8040-TW) 也分別有 4~7% 漲幅。



