盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急跌-3.23%報195.0元，成交216張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K跌速3.23%，12日09:08報195.0元，成交216張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲15.43%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.68%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,051 張
- 外資買賣超：-1,410 張
- 投信買賣超：+2,553 張
- 自營商買賣超：-92 張
- 融資增減：+464 張
- 融券增減：+10 張
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投組標的成分
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3558
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