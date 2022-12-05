盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.06%報79.0元，成交695張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.06%，05日10:04報79.0元，成交695張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲8.54%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.54%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+143 張
- 外資買賣超：+145 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-10 張
- 融券增減：-1 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.28%
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原投組報酬率
+24.36%
$12,436
投組標的成分
40%
1513
20%
1342
20%
3289
10%
5243
10%