盤中速報 - 佐登-KY(4190)急拉2.06%報79.0元，成交695張

佐登-KY(4190-TW)近5分K漲速2.06%，05日10:04報79.0元，成交695張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲8.54%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.54%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+143 張
  • 外資買賣超：+145 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-10 張
  • 融券增減：-1 張

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  • 20%

    宜特

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  • 10%

    乙盛-KY

    5243

  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

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