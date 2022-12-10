中國禁止我酒品進口 台酒證實12月130萬元訂單喊卡

中國海關以註冊訊息不完整為由，宣布暫停進口我部份酒品，包括台酒、金門酒廠與金車等業者都遭波及；台酒今 (10) 日證實，原本規劃 12 月輸入中國、約 130 萬元的台啤訂單全都暫停出口，包括財政部國庫署、台酒均強調，將持續掌握狀況協助業者解決，爭取相關權益。

中國對台灣產品再度祭出禁令，繼水產品後，9 日禁止品項新增酒品，包括台灣啤酒、金門高粱、噶瑪蘭威士忌等皆遭中國海關以註冊訊息不實為由，宣布暫停輸入中國。

對於遭中國禁止輸入一事，台酒今天發布新聞稿表示，中國今 (2022) 年初針對境外食品導入「在華註冊編號」的規定，台酒已經在 1 月透過線上系統申報，並取得合格編號。

但台酒也說，即便取得合格編號，但中國卻以「在華註冊編號」標示規定不具體為由阻擋，使得我相關商品在今年第 1 季全都無法輸出至中國。

台酒指出，今年 8 月在接獲中國相關單位通知後，就已在期限內、也就是 8 月底完成補件，9 月透過中國海關網頁查詢「在華註冊編號」仍然有效，未料日前仍是接獲中國通知「在華註冊編號」失效。

財政部國庫署表示，目前酒品輸中業者共 34 家，已完成註冊取得編號業者 22 家，其中的 15 家雖已補件，及其餘 12 家新申請註冊業者，均待中方審查中。

國庫署表示，對於中國海關昨天突然暫停我國部分酒輸中，國庫署已在第一時間掌握，除已請食藥署協助向中方了解原因，協助業者解決，以利我國酒品輸銷外。

國庫署強調，將加強推動「優質認證酒類產業發展方案」，透過獎勵認證業者參與國內外展覽售、薦送酒品參加國際酒類評鑑競賽，協助業者開拓海外市場及強化國內行銷，並持續朝提高「優質酒類認證標誌」知名度、提升國產酒品之國際競爭力及優化業者營運體質等三個面向推動。

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