〈能源盤後〉俄國可能減產+美加關鍵管線重啟  WTI收低 創4月以來最差單週表現 

隨著俄羅斯可能減產和美加關鍵管線重啟消息拖累，原油期貨價格週五 (9 日) 震盪收低。在經濟衰退恐慌影響之下，WTI 和 Brent 原油價格本週跌超過 10%，創數月來最差單週表現。

在歐盟、G7 及澳洲相繼宣布對俄羅斯石油出口設置價格上限後，俄羅斯總統普丁週五表示，俄羅斯可能減產因應，此消息令原油期貨價格在週五早盤一度走升超過 1%。

然而，美國 11 月份生產者物價指數 (PPI) 略高於華爾街預期，市場對鷹派聯準會和經濟衰退的擔憂加劇，以及連接加拿大和美國墨西哥灣的主要輸油管道 Keystone 管道傳出部分重啟，緩解了供應擔憂，油價週五翻黑作收。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 44 美分或，收每桶 71.02 美元，創 2022 年以來最低收盤價，盤中一度跌破每桶 71 美元。 WTI 本週跌超過 10%，自 4 月以來的最大單週跌幅。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 5 美元，收每桶 76.10 美元。Brent 本週暴跌 11%，自 8 月以來的最大單週跌幅。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 0.45%，收每加侖 2.0584 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.25%，收每加侖 2.8149 美元。

1 月交割的天然氣價格上漲 5.79%，收每百萬 Btu 6.307 美元。

市場推動力

美加兩國主要輸油管道 Keystone 本週三傳出因為 1.4 萬桶原油洩漏而被迫關閉，但週五市場傳出，北美洲能源基礎裝置公司 TC Energy 計劃自 12 月 10 日起重啟 Keystone 的一個分支，緩解了原油供應擔憂。

CIBC 財富管理公司高級能源交易員 Rebecca Babin 表示：「Keystone 看起來很快就會恢復運營。就目前而言，人們從看空的角度看待每一條新聞，在看到需求訊號改善之前，多頭不會積極參與其中。」

針對俄羅斯總統普丁週五稱，西方各國對俄油設價格上限的做法，導致俄羅斯可能會減產。不過，Babin 認為：「俄羅斯有關減產的言論被視為拉高價格的策略，這不會對供應產生有意義的影響。」

隨著各國央行緊縮貨幣政策，經濟衰退警訊漸增，美國勞工部週五公布的 11 月生產者物價指數 (PPI) 年增與月增率分別升至 7.4% 與 0.3%，均高於市場預期，凸顯通膨壓力仍在，顯示聯準會升息之路還很漫長。

經濟學家預計，美國經濟將在明年陷入短暫而輕微的衰退，歐元區經濟已經陷入衰退。儘管中國放鬆防疫限制，但新增染疫人數的激增，抑制在未來幾個月中國經濟增長。

瑞穗分析師 Robert Yawger 表示：「與經濟擔憂陰霾相比，市場對供應的任何擔憂都是次要的。」

展望原油後市，Yawger 和 ICAP 首席技術分析師 Walter Zimmerman 皆警告說，如果 WTI 跌破每桶 70 美元，它可能會在接下來的幾個交易日內進入自由落體狀態並觸及 60 美元區間的低位。