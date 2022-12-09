〈能源盤後〉原油連5跌 再下探近1年低點 WTI跌破72美元 美政府回填SPR有望

原油期貨價格周四 (8 日) 連續第五日收低，再下探近一年低點。交易者繼續衡量這些事件的影響力：歐盟對海運俄油的禁令、七大工業國(G7) 的俄油限價措施，以及能源需求前景。

然而，WTI 原油跌破每桶 72 美元水準，提高美政府出手購買原油回填國家石油儲備量的可能性。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 55 美分或 0.8%，收每桶 71.46 美元，為最近月 WTI 原油期貨自去年 12 月 21 日以來最低收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.02 美元或 1.3%，收每桶 76.15 美元，為最近月 Brent 原油自去年 12 月 24 日以來最低收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.0491 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.6%，收每加侖 2.8798 美元。

1 月交割的天然氣價格上漲 4.2%，收每百萬 Btu 5.962 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合主編 Tyler Richey 周四表示，交易者更加關注石油需求預期，此前主要產油國與其盟國 (OPEC+) 周日決定維持石油產量目標不變，延續自 11 月起的減產配額。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (12/2 止) 美國商業原油庫存減少 520 萬桶、汽油庫存增加 530 萬桶，蒸餾油庫存增加 620 萬桶。

Richey 周四寫道，該報告表明「隨著時間推移至年底，消費者需求會進一步惡化。」

Richey 指出 EIA 數據，過去 4 周車用汽油供應量 (需求的代表) 較去年同期下降 7.1%，至每天 840 萬桶，為 1 月下旬以來的最低水準。這表明「隨著更廣泛的通膨壓力影響個人資產負債表，消費者需求會出現新的下降。」

與此同時，上周一連串新聞也明顯悲觀，因為經濟數據火燙且美國聯準會 (Fed) 鷹派政策言論已令經濟更廣泛前景承壓。

支撐因素

TC Energy Corp 發現漏油後停止自 Keystone 管道抽油，該管道每日產能 61 萬桶，提供油價一些支撐力。

StoneX 在堪薩斯城的能源團隊報告指出：「這是墨西哥灣沿岸煉油廠的主要供應來源，可能會支撐原油價格和煉油廠裂解價差，直到問題得到解決。」(裂解價差是成品油和原油之間的價差)

拜登政府 10 月提過，政府打算等油價跌至 67 美元至 72 美元左右時購買石油回填戰略石油儲備 (SPR)。

Richey 表示，「美政府承諾在 70 美元低點購買石油以回填 SPR，這為市場提供一種基本面的『拜登看跌期權』。」

其他消息方面，EIA 周四公布，上周 (12/2 止) 美國天然氣供應量下降 210 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前平均預測下降 260 億立方英呎。