〈能源盤後〉市場仍擔憂Fed擴大升息 原油連跌3日 WTI摔至近一年低點

原油期貨價格周二 (6 日) 連續第三日收低，WTI 原油價格收在近一年最低點。儘管七大工業國 (G7)實施的俄油限價措施周一生效，但市場顯然更擔心美國聯準會 (Fed) 更積極收緊貨幣政策。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.68 美元或 3.5%，收每桶 74.25 美元，為最近月 WTI 原油期貨自去年 12 月 23 日以來最低收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.33 美元或 4%，收每桶 79.35 美元，為最近月 Brent 原油自 1 月 3 日以來最低收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 5 美分或 2.4%，收每加侖 2.1491 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 8 美分或 2.8%，收每加侖 2.9155 美元。

1 月交割的天然氣價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 5.469 美元，延續周一逾 11% 的跌幅。

市場驅動力

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，周一公布的經濟數據顯示，美國經濟依舊火燙，為進一步升息創造空間，且調降中短期成長前景，這情況將導致石油需求下降。

周一數據顯示，美國 11 月 ISM 非製造業指數升至 56.5% ，遠超預期並強烈表明經濟仍在穩步擴張。

SPI 資產管理公司管理人 Stephen Innes 報告指出，該數據觸發「Fed 可能更長久維持更高利率」的訊號，提高美國經濟衰退的可能性。

「儘管如此，中國經濟自疫情中恢復過來，這點應該會提供原油價格一大跳板，且在重啟驅動的成長加速中，市場價格越快，油價就會漲更多。」他說。

「但要達到最大程度的重啟加速，交易者必須克服 Omicron 病例激增和行動率急遽下降造成的障礙。石油價格在那樣的環境下向來表現不好。」

與此同時，石油交易者正在觀望 G7 和歐盟的俄油限價措施對市場的影響，因為先前預期該措施可能造成價格飆漲，但顯然未實現。

Evangelista 指出，油價下跌的時機正好是 G7 俄油限價措施啟動時。一些人曾擔心該措施會破壞市場穩定，但現在該措施還沒發生這樣的影響力。

但據《華爾街日報》周二報導，俄油限價措施實施後，十幾艘油輪被困在黑海出口附近，原因是一群海事保險公司與土耳其當局發生了爭執。

美國能源資訊署 (EIA) 周二公布月報，調降今明兩年 WTI 和 Brent 原油價格預期，且小幅上修今明兩年美國石油產量的預期。

EIA 周三將發布上周美國石油供應報告。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上周原油供應減少 240 萬桶，汽油庫存增加 290 萬桶，蒸餾油庫存增加 190 萬桶。