IIF：11月外資流入中國股市資金創今年新高 達85億美元

國際金融協會 (IIF) 周四 (8 日) 表示，儘管中國的債務外流仍在繼續，但 11 月外國投資者向新興市場投資組合投入的資金，達到 2021 年 6 月以來的單月新高。特別是流入中國股市的資金，出現今年以來的單月新高。

總體而言，11 月外國投資者的新興市場投資組合規模增加了 374 億美元，其中固定收益類投資吸引了 144 億美元，是今年迄今為止最強勁的單月資金流入。

流入中國股市的資金也出現了今年以來單月新高，達到 85 億美元。不過中國債市繼續出現資金外流，2022 年迄今為止累計流出近 770 億美元。

IIF 經濟學家 Jonathan Forton 在數據隨附的報告中表示，這與市場參與者的看法一致，由於對地緣政治風險更加敏感，非居民投資者流入中國的資金基本上已經停滯。

中國本周放寬了防疫規定，這是一項重大政策調整，預計將使更多資金流入針對中國的投資組合。

上個月中國 A 股及港股市場也出現強勁反彈。上證指數 11 月上漲了近 9%，不過今年迄今仍下跌 12%。而香港恒生指數在上個月大漲了近 27%，不過今年迄今為止仍累計下跌近 17%。

人民幣兌美元匯率上月上漲 3%，但今年仍下跌近 9%，仍有望創下近三十年來的最大年度跌幅。